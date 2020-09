Nascondeva marijuana in casa, arrestato a Siracusa

Sorpreso a nascondere in casa marijuana. Nel corso di un controllo specifico i carabinieri hanno arrestato a Siracusa Massimo Romano, 46 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto, nascosta in camera da letto, una considerevole quantità di marijuana, in parte già suddivisa in 38 piccole confezioni nonché ulteriori 100 grammi di marijuana ancora da suddividere in dosi.

I militari hanno sequestrato tutto lo stupefacente e anche la somma di 80 euro in contanti, ritenuta verosimile provento di pregressa attività di spaccio. Lo stupefacente sequestrato sarebbe stato probabilmente destinato allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito all’uomo di guadagnare diverse centinaia di euro.

Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari.

