Furto e tentata rapina nel Siracusano, due arresti

Colti in flagrante mentre tentavano di portare a termine un furto e una rapina. I carabinieri sono intervenuti a Siracusa e Floridia. Due gli arresti in flagranza di reato per furto aggravato e per tentata rapina.

A Siracusa, i militari della Sezione Radiomobile del NORM hanno tratto in arresto per furto aggravato su autovettura Raffaele Violante, siracusano, 29 anni, pregiudicato, sorpreso mentre trafugava da una minicar parcheggiata un'autoradio digitale touch screen.

I militari, impegnati in un servizio sul territorio, hanno notato il giovane mentre usciva dall'auto con in mano lo stereo appena trafugato e lo hanno quindi bloccato dopo un brevissimo tentativo di fuga. Lo stereo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario e sono stati sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la serratura del veicolo. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A Floridia, invece, i militari della locale Tenenza hanno tratto in arresto C.G., siracusano, 27 anni, responsabile di un tentativo di rapina nei confronti di una donna mentre passeggiava. Il ragazzo, infatti, ha provato a strappare alla donna la sua borsa, spintonandola, trascinandola a terra e provocandole qualche lieve escoriazione. La strenua resistenza opposta dalla donna e l'immediatto intervento dei militari hanno permesso di bloccare il rapinatore trasferito presso il carcere aretuseo di “Cavadonna”.

