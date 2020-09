Furto di energia elettrica in un bar di Siracusa, un arresto e una denuncia

Diversi i furti di energia elettrica nel cuore di Siracusa, ad Ortigia. In particolare, i carabinieri, in collaborazione con il personale Enel, nel corso dei controlli hanno arrestato ieri C.F., siracusano, cinquantenne già noto per alcuni precedenti di polizia, titolare di un esercizio commerciale ad Ortigia, e di deferire in stato di libertà un altro siracusano, dipendente del primo, per il medesimo reato.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare che i due avevano posizionato alcuni potenti magneti al di sopra dei contatori elettrici del locale, un bar/pizzeria con annesso laboratorio per il confezionamento degli alimenti, alterando in tal modo significativamente la misurazione del consumo di energia che è risultato infatti ribassato addirittura del 97% rispetto all’ammontare dei reali consumi.

Grazie all’intervento dei militari dell’Arma, i misuratori di corrente manomessi sono stati asportati e consegnati ai tecnici dell’Enel per ulteriori verifiche tecniche e stime del danno patito. L’arrestato è stato posto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa, agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata