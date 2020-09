La ex scappa portando via il figlio di 3 anni: papà siracusano parte in Spagna per cercarlo

Da due mesi non ha più notizie dell’ex moglie che, nel marzo scorso, è scappata insieme al loro figlio di 3 anni in Spagna. Giovanni Daidone, siracusano, ha presentato una denuncia di scomparsa ma, temendo per la sorte del piccolo, ha deciso di recarsi nel paese iberico per rintracciare il bambino, al centro di un braccio di ferro per l’affidamento.

«Lei - racconta Giovanni Daidone - non mi faceva vedere il bambino per cui mi sono rivolto ai Servizi sociali fino a scoprire che nel mese di marzo era fuggita in Spagna portandosi dietro il bambino. Temo che non abbia fatto tutto da sola, sospetto che ci sia un complice».

Il papà del bimbo sostiene di aver già sollecitato la Farnesina. «Da due mesi non ho alcuna notizia di mio figlio e il ministero degli Esteri - spiega - è a conoscenza della vicenda così come è stata informata la polizia spagnola solo che, per il momento, non ci sono tracce di loro, per cui temo un problema di competenze tra autorità italiane ed iberiche. Io, comunque, sono qui, in Spagna, in cerca di mio figlio».

© Riproduzione riservata