La polizia ha arrestato a Siracusa un 54enne per spaccio. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana.

E’ scattata la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che ha consentito di trovare altri altri 30,5 grammi di marijuana, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Per il 54enne sono stati disposti i domiciliari in attesa della direttissima.

