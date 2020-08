Rissa in un bar di Floridia, denunciati tre italiani e un marocchino

Una rissa in un bar di Floridia, nel Siracusano. I carabinieri della Tenenza floridiana sono intervenuti nella notte insieme ad alcuni militari della compagni di Siracusa dopo una segnalazione alla Centrale Operativa di Siracusa, in una via del centro floridiano dove era in corso una accesa lite tra più persone. Sono state denunciate quattro persone.

Durante un servizio di controllo al territorio, i carabinieri sono intervenuti in una strada del centro di Floridia per sedare una rissa. I militari hanno denunciato quattro persone, si tratta di 3 floridiani tra i 30 e i 40 anni ed un cittadino marocchino di 44 anni.

Secondo quanto ricostruito, il 44enne marocchino è entrato in un bar del centro floridiano in evidente stato di alterazione, gli è stata quindi negata la richiesta di una bevanda alcolica. Inizialmente si allontanato in maniera pacifica, subito dopo, però, è ritornato all’interno dell’esercizio commerciale reiterando la richiesta, questa volta con tono polemico ed iniziando ad aggredire i presenti.

Da lì è nata la rissa tra i 4 soggetti in cui, fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni o ferite. I quattro, prontamente bloccati dai Carabinieri, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà, per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica di Siracusa.

