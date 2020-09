Migranti, sbarco sulla spiaggia di Pachino: positivi 5 migranti su 67

Sono positivi al coronavirus cinque dei 67 migranti sbarcati ieri mattina a bordo di un gommone sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino. I tamponi saranno rifatti per altri 4, la cui condizione sanitaria è ancora dubbia ma sono tutti quanti in quarantena, isolati in un agriturismo situato tra Floridia e Siracusa così come disposto ieri dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, al termine di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Frattanto, sullo sbarco dei migranti la Ong Sea Watch International, ha denunciato le autorità maltesi, accusandole di aver dato solo i giubbotti salvagente agli stranieri indicando la direzione per raggiungere le coste della Sicilia.

© Riproduzione riservata