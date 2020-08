Turista smarrisce portafogli pieno di soldi, trovato e consegnato da un siracusano

Lieto fine per la vicenda di un turista maltese in vacanza in Sicilia. L'uomo non si è accorto di aver perso il portafogli pieno di soldi e documenti. A trovarlo, un siracusano che lo ha consegnato alla polizia municipale, la quale è riuscita a rintracciare il turista tramite i social.

La consegna è avvenuta stamattina, al Comando di via Molo, con i ringraziamenti da parte del proprietario che non si era nemmeno reso conto di quanto gli era capitato perchè impegnato a navigare nel mare siracusano.

La vicenda ha, però, un altro protagonista: un turista che martedì sera ha trovato il portafogli all’interno del parcheggio Talete e che lo ha consegnato a una pattuglia della Municipale impegnata in un servizio di controllo.

All’interno c'erano 315 euro, carte di credito e documenti personali: tutti oggetti senza i quali per il maltese sarebbe stato impossibile, una volta tornato a terra, proseguire la vacanza. Preso in consegna il portafogli, gli agenti hanno avviato le procedure per rintracciare, con l’aiuto della questura, il proprietario che però non risultava registrato in nessuna struttura ricettiva della città.

In attesa che l’uomo si facesse vivo presentando una denuncia di smarrimento, i vigili hanno deciso di ricorrere alla ricerca sui social. Intuizione giusta perchè, trovata la persona, è bastato un messaggio su Messenger per creare il contatto e informarla di quanto era successo. Poche ore dopo, l’uomo si è presentato al Comando di via Molo.

