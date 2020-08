Rosolini, la morte del piccolo Evan: già ricoverato a luglio per lesioni e fratture

Una triste e drammatica storia dai contorni oscuri con mille retroscena che aspettano una chiara riposta. Evan Giulio Lo Piccolo, il bambino rosolinese di ventuno mesi deceduto lunedì della scorsa settimana all’ospedale «Maggiore» di Modica per arresto cardiocircolatorio, più volte, nel luglio scorso, era finito in ospedale.

Al «Trigona» di Noto - come scrive Vincenzo Rosana sul Giornale di Sicilia in edicola - Evan fu ricoverato nel reparto di Ortopedia a causa della frattura della clavicola. Fu proprio in occasione di quella degenza che i sanitari rilevarono sul corpicino del piccolo ematomi, lividi ed ecchimosi.

Tracce che insospettirono i sanitari, tant’è che il referto medico fu inoltrato ai carabinieri di Rosolini. Un’indagine fu avviata su Letizia Spatola, 23 anni, mamma di Evan Giulio, tuttavia l’inchiesta non è riuscita a impedire la morte del piccolo avvenuta lo scorso 17 agosto.

