Pachino, incidenti stradali e auto in fiamme: notte di interventi per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco della compagnia di Noto hanno effettuato numerosi interventi nella notte nel Siracusano. Doppio intervento a Pachino per un incidente stradale e per un'auto andata in fiamme. Impegnati anche a Cassibile per un incendio in un fienile.

Intorno alle 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Pachino per un incidente stradale in prossimità dell'incrocio tra la SP85 e la SP22. Fortunatamente non ci sono stati feriti nello scontro.

Qualche ora dopo, intorno alle 2.30, la stessa squadra ha prestato soccorso in via Curcio, sempre a Pachino, per un'auto andata in fiamme.

I vigili del fuoco di Siracusa sono ancora impegnati dalle 4 di questa mattina, con diversi mezzi di soccorso, nello spegnimento dell’incendio di un fienile a Cassibile.

© Riproduzione riservata