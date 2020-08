Floridia, rapina e maltratta la moglie: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Floridia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina un operaio di 56 anni. L'uomo è stato individuato come il responsabile di atti violenti, aggressioni fisiche, minacce, il tutto reiterato nel tempo, nei confronti della moglie.

Il 56enne si è scagliato per l'ennesima volta contro la moglie, picchiandola e minacciandola di morte, tentando inoltre di sottrarle un ciclomotore. La donna ha contattato le forze dell'ordine ed è stata accompagnata in ospedale per le cure. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato il marito, arrestandolo.

