Si riforniscono di droga a Catania per rivenderla a Rosolini, tre giovani arrestati

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto, in provincia di Siracusa, hanno arrestato tre giovani trovati con 100 grammi di cocaina. I tre tornavano da Catania dove si erano riforniti di droga per la propria piazza di spaccio a Rosolini.

Durante un servizio di controlli in abiti civili, nella giornata di domenica, i militari hanno notato due auto con a bordo tre giovani, che percorrevano l’autostrada Catania – Siracusa - Rosolini a velocità sostenuta. La prima vettura è stata fermata in una piazzola di sosta nei pressi di Avola, mentre la seconda, che procedeva a tutta velocità è stata bloccata dopo l’uscita dallo svincolo autostradale di Rosolini.

Da perquisizioni personali, veicolari e domiciliari è emerso che uno dei giovani, Corrado Natale, rosolinese di 35 anni già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, era in possesso di circa 102 grammi di cocaina purissima e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nulla è stato trovato nella disponibilità degli altri due fermati, C.S. e D.F., entrambi catanesi, abitanti a Rosolini, rispettivamente di 27 e 21 anni. Tuttavia, le successive perquisizioni informatiche effettuate sui telefoni in uso ai 3 uomini hanno consentito di ricostruire, con messaggi audio e di testo, le ore precedenti il controllo. Da quanto emerso i tre si erano recati insieme a Catania per l'acquisto della droga da utilizzare nella loro piazza di spaccio a Rosolini.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti, nelle rispettive abitazioni, al regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Catania per attestarne il grado di purezza.

