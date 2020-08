Droga a Francofonte, sequestrate 700 piante di cannabis: arrestato un 43enne

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato a Francofonte, nel Siracusano, una piantagione di 700 esemplari di canapa indiana con elevato potenziale stupefacente e arrestato un 43enne per illecita coltivazione.

La piantagione si trovava in un fondo agricolo di una zona impervia, era munita di sistema di irrigazione e curata in maniera professionale. I militari hanno trovato oltre 700 piante di canapa indiana giunte a maturazione e pronte per la raccolta. La canapa sottoposta a sequestro è del tipo "orange bud", sostanza caratterizzata da un odore particolarmente intenso e da un'elevata concentrazione del principio attivo della cannabis, il delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc).

Secondo stime degli investigatori la coltivazione avrebbe fruttato al responsabile un incasso di circa 500.000 euro. Le piante saranno ora sottoposte ad analisi tecnico-scientifiche per accertare l'effettiva concentrazione di Thc, che nel caso specifico può raggiungere anche la percentuale del 16,5%, circa 4 volte la concentrazione media nella cannabis.

© Riproduzione riservata