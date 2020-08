Spaccio di droga a Melilli, arrestato un ventottenne

I carabinieri di Siracusa, durante un servizio di controlli per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato Rosario Vinci, 28enne disoccupato, per spaccio di cocaina.

I militari, insospettiti da uno strano viavai dall'abitazione dell'uomo, hanno perquisito l'appartamento e hanno trovato 3 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi, nascosta dentro una zuccheriera in cucina. La droga è stata sequestrata insieme alla somma si 120 euro trovata nell'appartamento e ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti analizzerà la droga per attestarne il principio attivo.

Nel corso dell’attività è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, quale assuntore di sostanza stupefacente, un 38enne per aver acquistato una dose per uso personale.

Rosario Vinci, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.

