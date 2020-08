Siracusa, controlli sulla movida nelle località turistiche e balneari

I carabinieri della compagnia di Siracusa, nella giornata di ieri, hanno intensificato i controlli sulla movida nelle località turistiche e balneari. Oltre a prestare attenzione alla circolazione stradale lungo gli assi viari più trafficati in questo periodo estivo, i militari si sono accertati che non ci fossero assembramenti non autorizzati in luoghi turistici come l'isola di Ortigia e Fondane Bianche.

Per prevenire e reprimere il fenomeno della guida in stato di ebrezza o alterazione per assunzione di droghe, i controlli si sono estesi anche alle zone più degradate della città.

Le pattuglie, in uniforme ed in abiti civili, hanno proceduto al controllo di 61 veicoli e 93 soggetti, e hanno sanzionato varie infrazioni al codice della strada, per circa 3.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 9 soggetti poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.

Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria aretusea anche un cittadino srilankese classe 1976, perché a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di ben 3 coltelli a serramanico di genere vietato della lunghezza di cm.18, di cui 9 di lama a punta ed un siracusano classe 1995, in quanto, nonostante sottoposto al regime degli arresti domiciliari, durante il controllo da parte dei militari dell’Arma è stato trovato in compagnia di altri soggetti pregiudicati, violando in tal modo le disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria.

