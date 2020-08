Incendi, paura e danni a Noto: caccia al piromane

I droni del Gruppo Piloti Sapr Avcn di Noto si alzeranno in volo a supporto delle attività di controllo e prevenzione degli incendi boschivi del Corpo Forestale di Noto. Già da oggi i droni saranno utilizzati per monitorare le aree critiche del vasto territorio netino che negli ultimi giorni è stato oggetto di numerosi incendi.

Una collaborazione che nasce dalla necessità di difendere il territorio e provare a mettere un freno alla dilagante piaga degli incendi che solo negli ultimi tre giorni hanno mandato in fiamme circa 100 ettari di macchia mediterranea. Stamattina la prima riunione operativa tra il comandante del Distaccamento di Noto del Corpo Forestale Francesco Campo e i piloti Sapr-Avcn, quest’ultimi già impegnati con l’Amministrazione Bonfanti nei controlli antiassembramento sugli oltre 18 chilometri di litorale netino.

«Così come già fatto per la costa - dice il sindaco Corrado Bonfanti - ritengo di aggiungere un nuovo sforzo finanziario per tutelare la nostra collina. Le capacità di sorvolo dei nostri droni può anticipare i tempi di intervento e limitare i danni. Registro, con disagio, che la natura continua a darci risorse e l’uomo fa a gara per distruggerla con accanimento e disprezzo più totale».

