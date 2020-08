Floridia, coltiva canapa in casa con allaccio abusivo alla rete elettrica: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel Siracusano, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica. Si tratta di Jabri Lotfi Ben Bouzid, 45enne tunisino, disoccupato e con precedenti di polizia.

L’uomo, all'interno della cucina, coltivava canapa. È stato, infatti, trovato in possesso di due piante alte 180 cm circa e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sembra che la sua attività fosse molto operosa dal momento che i carabinieri hanno trovato anche varie sostanze fertilizzanti, 2 lampade-riflettori da 400 watt ciascuna utilizzate per alimentare con calore la crescita delle piante.

I riflettori, inoltre, erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica, come hanno avuto modo di constatare i militari che hanno quindi denunciato il soggetto anche per furto aggravato.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria di Siracusa.

