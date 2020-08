Vendicari, primo Ferragosto con il ticket per entrare nella riserva

Sarà il primo Ferragosto col ticket per entrare nella riserva di Vendicari. È una delle aree più suggestive della Sicilia, incastonata nel Siracusano tra Noto e Marzamemi e, dopo la decisione adottata dalla Regione di far pagare i bagnanti a partire dal primo di agosto, vi si potrà accedere soltanto se provvisti del biglietto dal costo di 3,50 euro.

Chi difende questa decisione, tra cui il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, assicura che il ticket ridurrà il pericolo di assembramenti sulla spiaggia, che, ogni anno, in un periodo come questo, è presa d’assalto dagli appassionati del mare.

Ma il pericolo della diffusione del contagio da Covid19 è spalmato su tutte le località marinare del Siracusano, per questo motivo, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Siracusa ha convinto i sindaci ad emettere delle ordinanze che impongono dei limiti alla fruizione delle spiagge, in particolare nelle ore notturne: niente tende, falò, bivacchi e feste.

