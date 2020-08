Undici ragazzi tornano a Canicattini da Malta col Covid, bimbo positivo a Catania

Continuano ad aumentare i contagi da Covid19 a Canicattini Bagni, nel Siracusano. Dopo la scoperta di 3 giovani positivi tornati da Malta, l'esito dei tamponi ha fatto emergere altri 8 casi positivi.

Sono 11 in totale i giovani risultati positivi, due invece i negativi, spiegano dal Comune. In via del tutto precauzionale per i cittadini, il sindaco Marilena Miceli ha disposto per lunedì 10 agosto la chiusura degli uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione.

Resteranno aperti per qualsiasi emergenza gli uffici della Protezione Civile presso il comando della Polizia Municipale in via Silvio Pellico 65.

Un bambino di un asilo nido dell’hinterland di Catania è risultato positivo al Coronavirus. I medici dell’Asp hanno subito tracciato i contatti e hanno messo in quarantena i tredici compagni, con i rispettivi familiari, e tre operatori. I primi tamponi hanno dato esito negativo.

