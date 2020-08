Siracusa, escrementi di roditori in un furgone-paninoteca: attività sospesa

I carabinieri hanno sospeso l'attività di un furgone-paninoteca a Siracusa a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa hanno agito con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Siracusa Principale per una serie di controlli di natura amministrativa e sanitaria alle attività ambulanti dedite allo “street food”.

Durante il controllo di un furgone adibito alla vendita ambulante di alimenti e bevande che stazionava nella parte alta della città in zona Pizzuta, i carabinieri hanno accertato che le condizioni igienico-sanitarie erano pessime. L'acqua utilizzata non era potabile ed erano presenti numerosi escrementi di roditori all’interno del vano adibito alla preparazione degli alimenti.

Il Direttore del Servizio di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, interessato dai militari dell’Arma, ha pertanto disposto l’immediata chiusura dell’attività il cui valore ammonta ad oltre 40 mila euro.

Al titolare sono stati contestati anche illeciti amministrativi per € 3.000 per le violazioni in tema di autocontrollo alimentare (HACCP).

