Omofobia nel Siracusano, turisti insultati al ristorante per il loro orientamento sessuale

Un caso di omofobia è stato denunciato dall’Arcigay di Siracusa. Sarebbe avvenuto il 31 luglio scorso in un ristorante a Marzamemi, borgo di Pachino. Vittime degli insulti tre turisti che si trovavano a cena con la loro guida. Secondo quanto riferisce l’Arcigay a fine cena i tre avrebbero mosso delle critiche sulla qualità del cibo rispetto anche al conto e il titolare del ristorante li avrebbe attaccati sul loro orientamento sessuale.

«Un fatto increscioso che insulta l’intera comunità Lgbt+ in uno splendido posto come Marzamemi - ha detto la presidente di Arcigay Siracusa, Lucia Scala -. È inaccettabile che un noto ristorante si possa permettere il lusso di insultare per il proprio orientamento sessuale dei clienti che non hanno gradito né la cena né il servizio ricevuto e che il concetto 'omofobo' venga ripetuto con ironia anche a seguito di una recensione negativa. In particolare uno degli ospiti ha spiegato educatamente ed in disparte al proprietario la propria delusione. Il proprietario ha insultato i commensali pretendendo l'immediato pagamento e l’abbandono del locale da parte dei ragazzi. Ecco perché c'è bisogno più che mai di una legge a tutela - conclude Scala - affinché chi si permette di puntare il dito, offendere e schernire degli esseri umani per il proprio orientamento sessuale venga punito».

