La polizia di Stato ha denunciato a Noto, nel Siracusano, un ragazzo di 15 anni perché in Corso Vittorio infastidiva i turisti per convincerli a fare una foto ricordo con due pappagallini ai quali aveva tagliato alcune piume per impedire loro di volare.

Deve rispondere dii maltrattamento di animali. I due uccelli sono stati affidati ai medici veterinari dell'Asp.

© Riproduzione riservata