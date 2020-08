Allontanato da un bar di Floridia perché ubriaco, entra in casa di un cittadino: arrestato

Un uomo siracusano di 36 anni, Salvatore Gallitto, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Floridia, in provincia di Siracusa, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo, disoccupato e pregiudicato, ha anche precedenti di polizia specifici.

I militari avevano già allontanato l'uomo da un bar perché, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva molestato verbalmente gli avventori. Inizialmente Gallitto si è allontanato in apparente tranquillità, poi ha ripreso a disturbare.Ha bussato alla porta di uno sconosciuto del luogo e si è introdotto in casa, dopo che il proprietario ha aperto la porta in buona fede. L'uomo ha poi iniziando a dare in escandescenze senza motivo.

I carabinieri, che non lo avevano perso di vista dopo l'allontanamento dal bar, sono intervenuti in soccorso del cittadino floridiano, e hanno fermato Gallitto.

Condotto presso i locali della Tenenza dei Carabinieri, l'uomo ha tuttavia cercato di fuggire andando nuovamente in escandescenze ed aggredendo fisicamente un militare che insieme ai colleghi era intervenuto per bloccarlo.

Gallitto è stato quindi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed al termine delle formalità è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

