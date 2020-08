Siracusa, il nuovo arcivescovo Lomanto: "Ho accolto la nomina del Papa con gioia"

Il nuovo arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, scrive il primo messaggio alla Chiesa. «L'arcidiocesi di Siracusa - radicata in epoca apostolica, grazie alla visita di Paolo, sostenuta nel cammino di fede dall’evangelizzazione di San Marciano, discepolo dell’apostolo Pietro, e rafforzata nella testimonianza cristiana dalla vita e dalla memoria di San Lucia - è una Chiesa ricca di forte tradizione spirituale e di solida attività pastorale. A questa Chiesa, che mi attende nello spirito di fede, io vengo nel nome del Signore per amare, servire e donare me stesso».

L’arcivescovo eletto si rivolge a presbiteri, diaconi, religiosi, seminaristi e a tutti i fedeli. Un primo messaggio, un primo «affettuoso saluto nell’attesa di incontrarci». «Ho accolto la nomina di Papa Francesco ad arcivescovo di Siracusa con grande gioia, assieme a un senso di forte trepidazione per la responsabilità del ministero e al contempo di intima pace per la certezza che il Signore guida, illumina e sostiene con il suo Spirito i passi del nostro cammino. Anche al momento dell’annuncio ho avvertito un senso di grande povertà, ma subito mi sono sentito fortificato dalla vostra presenza, dalla viva partecipazione e dalla comune preghiera», scrive.

«Siamo chiamati - sollecita - a rendere testimonianza all’eredità della fede, che è luce di una memoria fondante, quella della vita di Gesù, che attraversa i tempi, si trasmette alle nuove generazioni e schiude davanti a noi orizzonti grandi, per andare avanti con il cuore in alto e con lo sguardo proiettato verso la profondità del mistero di Dio. L’incontro di fede con il Dio vivente sosterrà ciascuno di noi e tutte le comunità a porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria».

