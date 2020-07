Famiglia francese dispersa a Pantalica, soccorsa dai carabinieri

Un nucleo familiare di turisti francesi si è smarrito ieri nella riserva di Pantalica ma grazie all'intervento dei carabinieri della Stazione di Villasmundo, in provincia di Siracusa, è stato rintracciato e portato in salvo.

Al termine della disavventura ha inviato alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Augusta, un messaggio Wathsapp, ringraziandolo per l’assistenza ricevuta: "Desideriamo solo ringraziare calorosamente la pattuglia dei carabinieri intervenuta prendendo in mano la nostra risoluzione dei problemi sulla strada per Pantalica. Grazie mille per il vostro aiuto, la pazienza e la gentilezza. La piccola famiglia francese". AGI

© Riproduzione riservata