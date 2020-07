Siracusa, coltivava marijuana in casa: denunciato 44enne

Scoperto con una mini-piantagione di droga in casa. Un 44enne è stato denunciato a Siracusa per produzione di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana dell’altezza di circa 50 centimetri.

Intanto procedono intensi i controlli sul territorio da parte dei carabinieri che hanno presidiato gli assi i viari più trafficati nonché nelle zone più degradate della città

In tutto sono stati controllati 68 veicoli e 99 persone, procedendo a sanzionare svariate infrazioni al codice della strada, per circa 3mila euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Inoltre sono stati denunciati anche un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari in quanto non trovato in casa e altre due persone, rispettivamente di 37 e 20 anni, che in due distinte perquisizioni veicolari sono stati trovate in possesso rispettivamente di una mazza di fattura artigianale e di coltello a serramanico da considerare armi bianche.

Segnalati infine alla Prefettura di Siracusa, come assuntori, 9 soggetti trovati in possesso di una piccola quantità di hashish e di marijuana per un peso complessivo di circa 2,60 grammi.

