Incidente a Siracusa, auto perde il controllo e si ribalta: ferita una 22enne

Incidente nella notte a Siracusa. Una giovane donna di 22 anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto andandosi a schiantare contro un'auto e due scooter in sosta, ribaltandosi. L'impatto è avvenuto intorno 3:30 in via Columba.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la ragazza dall’abitacolo e a consegnarla alle cure del 118, a mettere in sicurezza la vettura con il distacco della batteria e a chiamare il carroattrezzi.

