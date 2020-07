Noto, stipulavano false polizze assicurative: denunciate due donne

Stipulavano false polizze assicurative a Noto. Per questo due donne di 66 e 26 anni, entrambe residenti in provincia di Napoli, sono state denunciate per truffa in concorso.

Le indagini sono scaturite dalla querela presentata al commissariato di Noto da un 52enne per un contratto stipulato on line con una nota società assicurativa, trovando vantaggiosa l’offerta. Dopo aver pagato tramite carta Postepay il premio, non ha mai ricevuto il contrassegno ed il contratto assicurativo.

E’ stato accertato che l’auto della vittima non risultava assicurata e che le due donne altro non erano che due truffatrici che millantavano di lavorare per una compagnia assicuratrice.

