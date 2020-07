Melilli, discarica abusiva di 5 mila mq: denunciato il proprietario

I carabinieri della Stazione di Villasmundo, con la collaborazione di agenti della polizia locale di Melilli, nel Siracusano, hanno denunciato in stato di libertà il 54enne melillese G.C., già noto alle forze dell’ordine, per aver realizzato una discarica abusiva di inerti in un terreno in Contrada Corvo.

Durante un servizio di controllo della zona dell'agro di Melilli, i militari dell'Arma avevano notato l'aerea della discarica. Intraprese le opportune indagini, hanno poi individuato e denunciato il responsabile.

Dalle indagini è emerso che l'area adibita a discarica, di 5 mila mq, è di proprietà di una impresa di costruzioni non più esistente. G.C. l'avrebbe occupata abusivamente coprendola di materiale derivante da demolizioni edili.

La discarica abusiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea anche per permettere di effettuare gli accertamenti finalizzati alla rilevazione di eventuali tracce di inquinamento ambientale.

© Riproduzione riservata