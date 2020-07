Furto in un supermercato a Carlentini, arrestato 58enne di Monza

È stato sorpreso mentre rubava in un supermercato a Carlentini. Un 58enne residente a Monza, S.S., è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale. L'uomo è stato colto in flagrante mentre dagli scaffali del market rubava merce per un valore di 250 euro.

A denunciare il fatto i dipendenti del supermercato ai quali non era passato inosservato l’atteggiamento sospetto dell’uomo. I militari sono riusciti a fermarlo con la refurtiva quando già aveva superato le casse e stava per tentare la fuga.

Tutti i beni rubati sono stati restituiti al responsabile del supermercato.

© Riproduzione riservata