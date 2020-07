Evade dai domiciliari dopo pochi giorni, arrestato a Siracusa

È stato sorpreso mentre tentava di uscire di casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Il 20enne Steven Merlino è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa nel corso dei controlli sul territorio.

Il giovane, disoccupato e con precedenti, si trovava ai domiciliari per alcuni reati contro il patrimonio. Il giovane, riconosciuto e bloccato dai militari, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato di evasione e sottoposto nuovamente ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

