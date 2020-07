Tenta di rubare gasolio dalla raffineria di Priolo: arrestato

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta hanno arrestato per tentato furto Mario Cosentino, 66 anni di Melilli (Siracusa), mentre tentava di rubare un ingente quantitativo di gasolio dal deposito di una raffineria nella zona industriale di Priolo.

I militari dell'Arma, allertati da una segnalazione di alcuni dipendenti della raffineria, hanno trovato Cosentino nella "sala pompe-gasolio", intento a rubare mediante una manichetta flessibile applicata alle condutture di carburante. Il gasolio era immesso in taniche da 25 litri.

Sull'automezzo dell'uomo, un Fiat Doblò, trovate 79 taniche, di cui molte già piene, per un totale di oltre 1000 litri. Sono in corso accertamenti per verificare le modalità di ingresso di Cosentino nella raffineria. (ANSA)

