Siracusa, commise numerosi reati contro il patrimonio: arrestato un 28enne

I carabinieri della stazione di Siracusa - Ortigia hanno arrestato ieri Damian Piotr Grezesik, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Il ventottenne, disoccupato, cittadino polacco residente a Siracusa, con precedenti di polizia, è stato condannato in via definitiva ad espiare la pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. A suo carico numerosi reati contro il patrimonio commessi in Siracusa, in particolare nel quartiere di Ortigia, tra il 2015 ed il 2018.

L'uomo, ultimate le formalità, è stato associato alla Casa circondariale di Gela, dove dovrà scontare la pena detentiva.

