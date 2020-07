Al via la pavimentazione allo svincolo Priolo Sud/Floridia sulla SS114, strada chiusa

Da martedì 21 a venerdì 24 luglio, lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula”, saranno eseguiti i lavori di pavimentazione delle rampe in entrata e in uscita dello svincolo Priolo Sud / Floridia, in direzione Siracusa. Pertanto, l'Anas comunica la chiusure delle rampe interessate dai lavori.

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di pavimentazione della strada statale 114 “Orientale Sicula” dal km 139,000 e il km 144,500.

I veicoli destinati al traffico locale potranno utilizzare il precedente svincolo di Priolo Gargallo o il successivo svincolo di Siracusa Nord.

