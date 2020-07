Giro di visite nelle carceri italiane, Bernardo Petralia parte da Siracusa

Inizia oggi dalla Casa circondariale di Siracusa il giro di visite che porterà il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, in tutti gli istituti italiani.

L’obiettivo è quello di incontrare provveditori, direttori, comandanti, personale di Polizia Penitenziaria e amministrativo per prendere direttamente conoscenza di problematiche e disagi presenti nelle strutture, ma anche per visionare lo stato di avanzamento di progetti di lavoro penitenziario, di iniziative di carattere trattamentale in favore della popolazione detenuta nonchè di quelle avviate per il sostegno e il benessere del personale.

Nell’istituto penitenziario siracusano Petralia sarà accolto dal Provveditore regionale della Sicilia Cinzia Calandrino, dal Direttore Aldo Tiralongo e dal Comandante del reparto Davide Militello.

La prossima settimana il Capo del Dap visiterà la Casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino e, successivamente, gli istituti di Cagliari e Nuoro, nei quali si recherà insieme al Vice Capo del Dipartimento Roberto Tartaglia. Anche quest’ultimo è stato in questi primi due mesi in alcuni istituti penitenziari: a Roma Regina Coeli, Milano San Vittore, Milano Opera e Napoli Secondigliano.

