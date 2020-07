Siracusa, al via le visite serali al Parco della Neapolis

Al via il ciclo di visite serali a tutta l’area monumentale della Neapolis, a Siracusa. A partire da sabato 18 luglio, i siti aperti, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22), sono: Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, Grotta dei Cordari, Ara di Ierone e Anfiteatro romano.

"Già nelle scorse settimane durante una visita al Parco archeologico di Siracusa ho avuto modo di convividere l’idea di aprire la Neapolis durante le ore notturne. Oltre alla bellezza e alla suggestione che offrono le antiche vestigia alla luce della luna - dice l’Assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà - occorre fare una valutazione in termini di incremento del flusso di visitatori: Siracusa e la sua provincia sono, infatti, località frequentate da un turismo che ama coniugare mare e cultura. Aprire i luoghi della cultura durante le ore serali significa incrementare un segmento che diversamente rimarrebbe scoperto. E’ mia intenzione far sì che, dove possibile, sempre più gli orari di apertura dei luoghi della cultura vadano incontro alle esigenze rilevate dai visitatori".

Le date fissate per l’apertura serale saranno per il mese di luglio: 18, 22 e 26 - per il mese di agosto: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23. Parte dei monumenti sono illuminati grazie alla collaborazione della Fondazione Inda - Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Il costo dei biglietti rimane lo stesso fissato per le visite diurne, ovvero 10 euro intero e 5 euro ridotto. Domenica 2 agosto ingresso gratuito in quanto prima domenica del mese. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni previste dal contenimento dell’emergenza Covid è necessario effettuare la prenotazione on-line attraverso l’App Youline, al sito https://youline.eu/laculturariparte.html, o direttamente su www.aditusculture.com.

