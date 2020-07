Barocco Line, 18 nuovi collegamenti ferroviari alla scoperta della Val di Noto

Novità dell’estate 2020 in Sicilia. Diciotto nuovi collegamenti, per scoprire in treno le meraviglie del Barocco in Sicilia e godere delle bellezze del Val di Noto. Il Barocco Line è la nuova idea di viaggio di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che sino al 6 settembre, nei giorni festivi, servirà le località di Siracusa, Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

Barocco Line è stato presentato questo pomeriggio alla stazione di Siracusa alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone, dell’Assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, e del Direttore della Direzione Regionale Sicilia della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, Silvio Damagini.

Saranno circa 2.600 i posti a disposizione dei viaggiatori in un giorno festivo. Il Barocco Line è un servizio pensato per incentivare la scoperta del Val di Noto e delle sue perle, un’area che racchiude un tesoro di inestimabile valore artistico e un patrimonio naturale di grande bellezza.

Barocco Line è solo una delle tante tessere di un mosaico predisposto da Trenitalia per sostenere il turismo di prossimità accompagnando gli italiani alla ripartenza, per scoprire mete incantate e tornare ad innamorarsi delle bellezze di casa propria.

Il nuovo servizio viene effettuato con treni Minuetto. Sono previsti nel complesso 18 collegamenti con una percorrenza media di circa 2 ore e 10 minuti tra Siracusa e Donnafugata: il primo treno da Siracusa a Donnafugata parte alle ore 08:10; l’ultima partenza da Donnafugata a Siracusa è alle ore 19:30.

I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie Trenitalia, presso le self service in stazione, nei punti vendita autorizzati, on line dal sito di Trenitalia o direttamente da smartphone e tablet tramite la nuova app di Trenitalia.

Viaggiare alla scoperta delle bellezze della Sicilia diventa ancora più vantaggioso e conveniente grazie a offerte dedicate, tariffe speciali e riduzioni riservate da Trenitalia. Per viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, è possibile acquistare un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend o a 149 euro per tutti i weekend.

