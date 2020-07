Evade dai domiciliari a Siracusa, arrestato dai carabinieri

Evade dai domiciliari e viene di nuovo arrestato. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari Claudio Di Paola siracusano classe 1963, disoccupato, con precedenti di polizia.

I militari in servizio di pattuglia hanno notato l'uomo mentre circolava sulla pubblica via al di fuori dalla sua abitazione, in chiara violazione delle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri lo hanno quindi subito arrestato, riaccompagnandolo successivamente presso il suo domicilio, ripristinando il regime di arresti domiciliari.

