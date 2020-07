Riapre il Centro autismo a Siracusa, via libera dal Cga

Il centro autistmo di Siracusa potrà riaprire. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar di Catania che aveva annullato l’atto di costituzione del Centro.

A presentare ricorso a Palermo era stata l'Asp di Siracusa. La Direzione aziendale ha disposto quindi l’immediata attivazione completa del Centro reimmettendo in servizio le persone reclutate che da anni gestiscono il centro garantendo il servizio agli utenti.

In attesa del pronunciamento del Cga la direzione aveva approntato soluzioni alternative con l’utilizzo di personale di ruolo assegnato prontamente al Centro per evitare la sospensione dell’assistenza ai bambini in carico che prevede una media di circa 5 mila prestazioni l’anno.

