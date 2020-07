Siracusa, trovati in possesso di coltelli a serramanico: due denunce

I carabinieri della compagnia di Siracusa, durante servizi di controllo, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per porto illegale di arma da punta e taglio, due uomini trovati in possesso di un coltello a serramanico ciascuno .

Si tratta di un siracusano, classe 1982, ed un cittadino marocchino, classe1986. Il primo si trovava in una zona degradata della città, già nota come area di spaccio. Il secondo in una via centrale della frazione di Cassibile. Le armi sono state trovate in seguito a perquisizioni personali.

L'operazione è avvenuta durante i numerosi controlli alla circolazione stradale, effettuati nella giornata di ieri. Numerose le infrazioni al codice della strada riscontrate, per le quali sono state emanate sanzioni per 3.200 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Nell’arco del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 10 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina, hashish e marijuana.

© Riproduzione riservata