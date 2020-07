Coltivavano marijuana nel giardino di casa, arrestati due fratelli a Siracusa

Avevano messo su, nella loro abitazione, un piccola piantagione di marijuana. Due fratelli, Manuel e Vittorio Pisano, rispettivamente di 30 e 27 e con precedenti, sono stati scoperti dai carabinieri di Siracusa.

Nella casa dei due fratelli sono state trovate dieci piante d marijuana piantate direttamente nel giardino comune alle due abitazioni e alte più di 80 centimetri. Inoltre, all’interno dell’abitazione di Vittorio Pisano sono stati rinvenuti circa 8 grammi di marijuana e due di hashish, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale da confezionamento e la somma contante di euro 1725, quale probabile provento dell’attività di spaccio.

I due dunque sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria, ha infine disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

