Buscemi, deteneva droga in casa: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Buscemi, nel Siracusano, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Paolo Calleri, classe 1990, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Durante le attività investigative, i carabinieri avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere e spacciare droga. Da una perquisizione personale e domiciliare è emerso che l'uomo possedeva in casa circa 40 gr di cocaina, pronta per essere spacciata.

L'uomo si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.

© Riproduzione riservata