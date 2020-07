La nave Mare Jonio arriva davanti al porto di Augusta con 43 migranti a bordo

La Nave Mare Jonio di Mediterranea Savinh Humans è giunta davanti al porto di Augusta, in provincia di Siracusa, assegnato ieri dal Centro di Coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera. A bordo dell'imbarcazione ci sono 43 migranti. «Siamo felici per loro finalmente al sicuro in Europa».

I 43 naufraghi sono in buone condizioni di salute e verranno trasferiti in una struttura di accoglienza. Durante l’ottava missione di Mediterranea erano stati salvati altri 67 naufraghi, sbarcati nel porto di Pozzallo lo scorso 20 giugno.

© Riproduzione riservata