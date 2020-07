Augusta, anziano derubato del cane mentre passeggia: arrestata una donna

Una donna è stata arrestata ad Augusta per aver rubato il cagnolino di un anziano, mentre l'uomo passeggiava per le strade della città.

L'uomo, nella giornata di ieri, camminava con il suo cane in viale America, quando è stato avvicinato da una donna la quale, senza dire nulla e con un’azione repentina, ha afferrato il cucciolo e lo ha sottratto al padrone. La vittima è rimasta attonita sul posto, mentre la donna si allontanava a bordo della sua vettura.

Ripresosi dallo choc, l'anziato si è presentato presso gli uffici della locale Stazione carabinieri per denunciare quanto avvenuto. I militari, avviati gli accertamenti, hanno rintracciato in breve tempo la donna, riconosciuta in un’appartenente ad un’associazione animalista. Secondo quanto riferito dalla signora, l'anziano non prestava le dovute attenzioni al cane, pertanto non intendeva restituirlo.

Da verifiche è emerso che le accuse della donna, secondo la quale il cane era malnutrito e maltrattato, erano infondate, in quanto smentite da personale medico veterinario che proprio poco prima dell’episodio, su richiesta del denunciante, aveva visitato l’animale per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip.

