Furti e droga a Siracusa, raffica di denunce

Controlli intensi a Siracusa. I militari, nei giorni scorsi, si sono principalmente concentrati nelle località turistiche di Ortigia e Fontane Bianche nel contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

Diversi i mezzi impiegati: 62 veicoli e 81 persone. Ma diverse anche le sanzione per infrazioni al codice della strada. Nel corso di una sola giornata di controlli sono state elevate contravvenzioni per circa 3.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente

Nell’arco del servizio sono stati segnalati come assuntori nove persone trovate con marijuana per uso personale per un peso complessivo di 2,08 grammi.

Denunciati per il reato di furto due siracusani per allaccio abusivo della propria abitazione all’impianto pubblico di corrente, ed il secondo per aver rubato da una proprietà privata, una scala per costruzioni edili.

