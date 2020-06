Sorpresi a rubare in una villa di Noto, due arresti

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre caricavano la refurtiva a bordo del loro fuoristrada. In due sono stati arrestati per furto in una villa di Noto di proprietà di una donna milanese.

A far scattare l'operazione dei militari una segnalazione intorno alle 20 di ieri in località Maccari. Appostati nel vialetto dell'abitazione, i carabinieri hanno osservato i due, Ettore Roncato di 45 anni e il 30enne Maurizio Pomillo, mentre caricavano tutto il possibile, cercando di sbarrargli la strada.

Ma i due sono riusciti a darsi alla fuga costringendo i militari ad ingaggiare un inseguimento. I ladri sono stati raggiunti, fermati e identificati finendo in manette. Sono stati infine posti ai domiciliari

