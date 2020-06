Rubavano carte bancomat e le usavano per fare acquisti, due arresti a Siracusa

Rubavano carte bancomat lasciate dai titolari nelle auto in sosta e le usavano per fare compere. Lo hanno scoperto gli agenti di polizia di Siracusa che, al termine dell’operazione «Take away», hanno arrestato Gregorio Caracciolo, 35 anni, e Nunzio Russo, 40 anni, entrambi di Lentini, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Siracusa.

Dall'inchiesta è emerso che gli indagati, a partire dal settembre del 2019, insieme ad una terza persona fuggita in Germania, avrebbero commesso dei furti nel rione Monte, ad Augusta, portando via da alcune auto borse contenenti bancomat.

Scoperto il codice pin, gli indagati si sarebbero recati in alcune attività commerciali della zona per fare spese. Sono stati identificati grazie alle telecamere di sicurezza che li avrebbero filmati sia mentre compivano i furti alle auto, dopo aver infranto i finestrini, sia durante gli acquisti con il bancomat. Entrambi sono stati accompagnati in carcere.

