Siracusa, furto con scasso in abitazione: 45enne arrestato dopo 12 anni

Un uomo siracusano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo dodici anni, in quanto responsabile del reato di furto in abitazione con scasso in concorso commesso nel territorio del Comune di Siracusa nel maggio del 2008.

Si tratta di Pasqualino Cappuccio, classe 1975, con precedenti di polizia. L'ordine per la carcerazione disposto dalla Corte di Appello di Catania è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, unitamente ai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Belvedere.

L’uomo, accompagnato presso i locali della Compagnia Carabinieri di Siracusa, ultimate le formalità di rito, è stato successivamente tradotto presso la Casa di Reclusione di Brucoli.

© Riproduzione riservata