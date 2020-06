Siracusa, anziano chiede di spostare l'auto e riceve pugno da un 14enne

Ha chiesto a un giovane di spostare l'auto poichè ostruiva il passaggio della sua autovettura e per questo ha ricevuto un pugno. Vittima dell'aggressione un anziano signore. È accaduto in via Monteforte a Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia l’uomo è stato aggredito dal quattordicenne perchè, nel tentativo di rimettersi in marcia da un parcheggio riservato ai disabili, gli aveva chiesto di chiamare la madre per spostare l’auto che ostruiva il passaggio. Il ragazzo invece lo ha aggredito. E la madre, subito dopo intervenuta, ha difeso il figlio..

