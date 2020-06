Rapine con "spaccata" in due supermercati nel Siracusano, arrestato pregiudicato

È stato arrestato, dopo due anni di indagini, l'ultimo dei responsabili di due rapine con "spaccata" nel Siracusano. Per il pregiudicato 26enne Davide Gaetano Furnò si sono aperte le porte del carcere di Brucoli.

Il giovane è colpevole di due rapine a mano armata commesse in due supermercati di Carlentini e Francofonte il 13 ottobre 2018 e a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

Furnò, che in quel periodo faceva parte di una banda di rapinatori molto attiva nella zona, venne fermato dai militari dell’Arma subito dopo aver commesso le due rapine. Il giovane venne trovato in possesso della refurtiva e delle armi utilizzate per commettere i reati. Dalle impronte analizzate dal R.I.S. dei Carabinieri di Messina, vennero individuati anche i "colleghi".

Furnò è stato condannato a 4 anni di reclusione ed alla multa di 2mila euro, nonché all’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

